Во Владикавказе вооружённое ограбление супермаркета попало на видео

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-30T16:09:47+03:00

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В городе Дигора в Северной Осетии двое грабителей обчистили кассу супермаркета «Магнит», угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. В данный момент полицейские пытаются установить личности преступников.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии, преступление произошло в субботу около 20:45 по мск. На записи камер наблюдения магазина попали двое мужчин, ворвавшихся в торговый зал с огнестрельным оружием. Угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, они вскрыли кассу и забрали весь дневной заработок. По информации правоохранителей, таким образом были обчищены по крайней мере три кассовых аппарата.

В пресс-службе уточнили, что сейчас идёт процесс изучения видеозаписей с различных камер. Личности преступников устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.