2018-09-30T17:56:44+03:00
Происшествия

Мошенник обманул жительницу Ставрополья, пообещав построить ей сруб

Мужчина получил 360 тысяч рублей и скрылся
Андрей ЗОБОВ
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Жительница Ставропольского края стала жертвой мошенника, похитившего у неё 360 тысяч рублей. 51-летняя женщина мечтала о бревенчатом доме но неосмотрительно отдала исполнителю все собранные средства.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД по региону, 51-летняя жительница ставрополья мечтала о собственном срубе и накопила для этого 360 тысяч рублей. Однако когда сумма была собрана и исполнитель работ найден, случилась беда. Неосмотрительная женщина отдала мошеннику все деньги, после чего тот бесследно исчез, перестав отвечать на телефонные звонки.

По факту похищения 360 тысяч рублей возбуждено уголовное дело. В данный момент полицейские пытаются установить личность сбежавшего мастера. Расследование продолжается.

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