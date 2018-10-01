Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-01T09:53:08+03:00

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Пять человек оказались в больнице в результате автоаварии с участием молодого водителя в Ставрополе 30 сентября.

По предварительной версии, около 20 часов на проспекте Космонавтов водитель автомашины «Шкода Фабия» не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, затем столкнулся с автомобилем «Хендэ Акцент», который двигался во встречном направлении.

С переломами и серьёзными травмами были госпитализированы водитель и два пассажира автомашины «Шкода» (молодые люди 18-19 лет, жители села Демино Шпаковского района). А также водитель и пассажир «Хендэ» (девушка 26 лет и мужчина 37 лет). У одного из пассажиров автомашины «Шкода» сломан таз.

За рулем «Шкоды» находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад. По всей видимости, водителю не хватило опыта, чтобы завершить благополучно поездку с друзьями.

У водителя взят биозабор крови на установление состояния опьянения, по факту автоаварии проводится проверка. За руль предполагаемый виновник автоаварии теперь сядет не скоро.