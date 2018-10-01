В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Красивый гол попал на видео [видео]
Фото-скрин видео с матча: соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане Любительская футбольная лига между командами "Киз ДД" и "Манас" завершилась в ничью из-за ловкача-рефери.
На 43-й минуте игры судья Атай Даудов головой вернул в ворота мяч, который по пенальти ударил футболист "Манаса" и отбил вратарь "Киз ДД". Но сделал он это не специально. Мяч прилетел Даудову в голову, когда тот наблюдал на действиями игроков.
Красивый гол от судьи в Дагестане.
На правах рефери он засчитал гол в пользу "Манаса". Поскольку по правилам, судья такой же игрок, как и любой член футбольной команды.
Таким образом, Даудов сравнял счет 4:4, и лига завершилась ничьей.