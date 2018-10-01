В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-01T11:25:36+03:00

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Сегодня ранним утром в Ессентуках начался конкурс лучших поздравлений своим бабушкам и дедушкам. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации, Ессентукский центр по работе с молодежью призвал отметить день пожилых людей словами благодарности.

- Каждый желающий в течение дня делает видео поздравление бабушке или дедушке и отправляет его через инстаграм, - добавили в мэрии. - Три самых оригинальных автора будут принимать гостей, их бабушек и дедушек сладкими подарками приедет поздравить ессентукская молодежь.

Весь день 1 октября пожилых, но активных ессентучан ждет еще не мало сюрпризов. В городском ДК можно предаться воспоминаниям и посетить фотовыставку родом из СССР. Поздравление старейшин клуба здорового образа жизни с воспоминаниями и чаепитием проведут сотрудники городского озера. Концерт «Золотая осень» в ДК приглашает послушать народные песни и романсы. В городских библиотеках пройдут тематические вечера «Мы за чаем не скучаем».

В минувшую субботу в рамках празднования Международного дня пожилых людей свой подарок преподнес военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подарок ессентучанам - 2 часа ностальгии под песни молодости в живом исполнении. В перерывах между композициями были проведены интерактивы с увлекательными рассказами об истории коллектива, об оркестровых традициях и интересных творческих фактах.