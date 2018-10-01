2018-10-01T12:34:44+03:00
Происшествия

Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре

Работник театра попал под следствие
Андрей ЗОБОВ
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Следственный комитет расследует инцидент, произошедший в Драмтеатре города Ставрополя. Здесь 8-летней зрительнице на голову упала деревянная балка. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.

— По данным следствия, инцидент произошёл в апреле текущего года в зрительском зале ГБУК «Ставропольский Академический ордена «Знак почета» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова». В ходе антракта на 8-летнюю девочку упала деревянная рейка. У ребенка диагностированы телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, оценивающиеся, как легкий вред здоровью, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

В результате под уголовное преследование попал начальник службы оборудования театра. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

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