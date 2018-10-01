На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-01T14:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье возбуждено уголовное дело против бизнесмена и руководства исправительной колонии №2 в Кочубеевском. Вместе они «распилили» 4,5 миллиона рублей, направленных на закупку нового оборудования.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, в мае 2017 года фирма «Железноводск-курорт» выиграла тендер на установку оборудования для производства маргарина. Сумма госконтракта — те самые 4,5 миллиона. Однако, по данным следствия, владелец компании и руководство колонии договорились о том, что новое оборудование им не нужнее, чем деньги. Поэтому средства были поделены между мошенниками и похищены, а технику никто и не думал устанавливать.

Однако преступление было раскрыто. Владелец предприятия-поставщика и коррумпированные тюремщики попали под уголовную ответственность по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

Расследование продолжается.