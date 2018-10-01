2018-10-01T15:38:14+03:00
Происшествия

В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали

Авария произошла в Чегемском районе республики
Андрей ЗОБОВ
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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате бокового столкновения BMW и Chevrolet NIVA один человек погиб, ещё шестеро получили различные травмы. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

По данным правоохранителей, авария произошла около 19:00 на 448 километре автотрассы «Кавказ». Водитель Chevrolet не предоставил преимущество в движении автолюбителю на BMW, в результате чего произошло боковое столкновение машин. В результате они вылетели на обочину и врезались в придорожные деревья.

В результате 55-летняя женщина, ехавшая в BMW получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Вместе с ней пострадали ещё шесть человек, в том числе и водители машин.

Сейчас полицейские и автоинспекторы устанавливают обстоятельства и степень вины участников аварии.

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