После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-01T16:53:07+03:00

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево

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После смертельной аварии в Северной Осетии с четырьмя погибшими и чудом выжившей пассажиркой, медики просят доноров о помощи.

Девушка 22 лет сейчас находится в тяжелом состоянии и ей нужна кровь. На станции переливания во Владикавказе ждут всех, кто хочет ей помочь.

Напомним, ДТП произошло в Беслане. Водитель "Приоры" врезался в дерево на бешеной скорости. В машине находились четыре пассажира возраста до 30 лет. Парень за рулем, молодой человек и двое девушек погибли. В живых осталась только одна пассажирка.