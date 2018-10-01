После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
Страшное ДТП с "Приорой" унесло жизни четырех человек
Водитель не справился с управлением и врезался в дерево
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После смертельной аварии в Северной Осетии с четырьмя погибшими и чудом выжившей пассажиркой, медики просят доноров о помощи.
Девушка 22 лет сейчас находится в тяжелом состоянии и ей нужна кровь. На станции переливания во Владикавказе ждут всех, кто хочет ей помочь.
Напомним, ДТП произошло в Беслане. Водитель "Приоры" врезался в дерево на бешеной скорости. В машине находились четыре пассажира возраста до 30 лет. Парень за рулем, молодой человек и двое девушек погибли. В живых осталась только одна пассажирка.