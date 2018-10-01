На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-01T17:52:38+03:00

До назначения на должность главы Шпаковского муниципального района был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края

Изменить размер текста: A A

По итогам внеочередного заседания депутаты районного совета избрали нового главу Шпаковского района. Решением большинства им стал Сергей Гультяев. Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в пресс-службе муниципальной администрации,

- Соответствующее распоряжение подписано в пятницу, 28 сентября, - сказали в ведомстве. -

Депутаты района выразили уверенность, что опыт управленческой деятельности, деловые и личные качества Гультяева помогут ему эффективно работать на благо района, сделать все необходимое для реализации его социально-экономического потенциала, сохранения межнационального и межконфессионального согласия, повышения качества жизни людей.

Сергею Гультяеву 42 года. Родился он в Каменск-Шахтинске в семье военнослужащего. Образование Гультяев получил в Ставрополе. В СГУ он отучился на юриста. До назначения на должность главы Шпаковского муниципального района был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края.