На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
По итогам внеочередного заседания депутаты районного совета избрали нового главу Шпаковского района. Решением большинства им стал Сергей Гультяев. Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в пресс-службе муниципальной администрации,
- Соответствующее распоряжение подписано в пятницу, 28 сентября, - сказали в ведомстве. -
Депутаты района выразили уверенность, что опыт управленческой деятельности, деловые и личные качества Гультяева помогут ему эффективно работать на благо района, сделать все необходимое для реализации его социально-экономического потенциала, сохранения межнационального и межконфессионального согласия, повышения качества жизни людей.
Сергею Гультяеву 42 года. Родился он в Каменск-Шахтинске в семье военнослужащего. Образование Гультяев получил в Ставрополе. В СГУ он отучился на юриста. До назначения на должность главы Шпаковского муниципального района был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края.