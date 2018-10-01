2018-10-01T18:06:34+03:00
Происшествия

На Ставрополье неадекватный водитель попытался скрыться от полиции

Погоня за правонарушителем попала на виедо
Андрей ЗОБОВ
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В Лермонтове сотрудникам ДПС пришлось броситься в погоню за неадекватным водителем. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от правоохранителей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю, инцидент произошёл 30 сентября.

— Водитель вёл себя неадекватно на дороге, однако когда его попросили остановитсья на посту ДПС на улице Гагарина, требование проигнорировал. Более того, попытался набрать скорость и скрыться. Полицейским пришлось броситься в погоню, — сообщили в ведомстве.

Когда стражи порядка настигли машину нарушителя, он выскочил из автомобиля, выбросил ключи и побежал. Однако полицейским удалось нагнать и задержать нарушителя. Против него составили сразу несколько административных протоколов. Кроме всего прочего, мужчина не смог предъявить даже свои водительские права.

Полицейская погоня за пьяным в Лермонтове.

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