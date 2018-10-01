На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-01T20:03:07+03:00

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В Изобильном Ставропольского края выехавшая на «встречку» цистерна спровоцировала тройную аварию на автозаправке. На место происшествия были стянуты все силы городских экстренных служб.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 14:00 по московскому времени. Водитель огнеопасной цистерны выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным «КамАЗом». Он, в свою очередь, задел стоявшую на заправке легковушку Kia Rio.

По данным автоинспекторов, в результате аварии серьёзно пострадал лишь водитель «КамАЗа», которого с переломами рёбер и другими травмами госпитализировали.

Большого взрыва помогла избежать случайность: оказалось, что в момент аварии в цистерне для перевозки огнеопасных веществ ничего не было. Кроме того, удача, что ни один из автомобилей не повредил коммуникации на заправки.

Известно, что в момент аварии её предполагаемый виновник, 59-летний водитель цистерны из Краснодарского края был терзв. Злостным нарушителем он не был.

Сейчас дорожные полицейские выясняют подробности происшествия, степень вины водителей. Ведётся проверка.