2018-10-02T08:27:29+03:00
Происшествия

В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе неопытный водитель, лишенный прав, спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими. По предварительной версии, вечером 1 октября водитель «Лада Приора», выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в дерево и опору ЛЭП.

С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены трое – водитель и два пассажира (23-летний мужчина и 18-летняя девушка). Все пострадавшие – жители Ставрополя. Девушка находится в тяжелом состоянии. За рулем «Приоры» находился 19-летний студент, который, как выяснилось, имеет водительский стаж – 1 год и недавно был лишен прав за отказ от медицинского освидетельствования.

В этот раз молодой человек был трезв. По факту управления транспортным средством водителем, лишенным прав, составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, ему придется нести ответственность за автоаварию с тремя пострадавшими.

Автомобиль в результате ДТП восстановлению не подлежит. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

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