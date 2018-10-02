8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-02T10:06:52+03:00

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Прокурорская проверка выявила восемь чиновников администрации Махачкалы, которые предоставили недостоверные данные о собственных доходах и имуществе. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- При проведении проверки выявлены факты представления 8 сотрудниками управления образования администрации Махачкалы неполных, недостоверных сведений о своих доходах, а также о доходах своих супруг супругов, - отметили в ведомстве.

По словам представителя надзорного ведомства Дагестана, по результатам проведенной проверки внесены представления об устранении нарушений закона. Сейчас виновные чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности.