На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Женщина во всем призналась
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае директор украла у сельской школы трактор ДТ-75, чтобы закрыть свои долги. Имущество учебной организации стоимостью более 80 тыс рублей она передала третьему лицу как товар. Инцидент произошел в Ипатовском горокруге.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 50-летняя женщина признала вину в отделе полиции.
- Следователем следственного отдела по Ипатовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "присвоение или растрата", - добавили в ведомстве. - Ведется расследование.