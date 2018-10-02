Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-02T11:10:29+03:00

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В Ессентуках обновляется парк спецавтотранспорта. Накануне курортный город получил первую партию коммунальной техники, закупленной по программе, ан которую из краевого и муниципального бюджетов выделено почти 27 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в администрации курорта, столь внушительную сумму на обновление спецтранспорта город получил впервые за многие годы, что уже сейчас позволит значительно улучшить качество и скорость уборки городских улиц.

- В арсенале городского комбината по благоустройству появился и измельчитель веток, который уже смонтирован на трактор, - добавили в мэрии. - Подобное навесное оборудование положительно зарекомендовало себя в работе на площадках других городов, так как позволяет легко утилизировать любые древесные отходы, не принося вреда ни окружающей среде, ни зеленым насаждениям, ни газонам, как это происходит в случае сжигания древесины или расщепления её специальными смесями.

Также уже началась обкатка новой подметально-уборочной машины. Именно она благодаря современным технологиям и усовершенствованным механизмам будет очищать улицы города от пыли, листьев, песка, щебня. На днях управление ЖКХ получит еще новый погрузчик.