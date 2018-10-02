2018-10-02T11:10:29+03:00
Общество

Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники

Всего на покупку новых уборочных машин город получил почти 27 миллионов рублей
Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
В Ессентуках обновляется парк спецавтотранспорта.В Ессентуках обновляется парк спецавтотранспорта.
Изменить размер текста:

В Ессентуках обновляется парк спецавтотранспорта. Накануне курортный город получил первую партию коммунальной техники, закупленной по программе, ан которую из краевого и муниципального бюджетов выделено почти 27 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в администрации курорта, столь внушительную сумму на обновление спецтранспорта город получил впервые за многие годы, что уже сейчас позволит значительно улучшить качество и скорость уборки городских улиц.

- В арсенале городского комбината по благоустройству появился и измельчитель веток, который уже смонтирован на трактор, - добавили в мэрии. - Подобное навесное оборудование положительно зарекомендовало себя в работе на площадках других городов, так как позволяет легко утилизировать любые древесные отходы, не принося вреда ни окружающей среде, ни зеленым насаждениям, ни газонам, как это происходит в случае сжигания древесины или расщепления её специальными смесями.

Также уже началась обкатка новой подметально-уборочной машины. Именно она благодаря современным технологиям и усовершенствованным механизмам будет очищать улицы города от пыли, листьев, песка, щебня. На днях управление ЖКХ получит еще новый погрузчик.

Еще больше материалов по теме: «Новости Ессентуков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ