Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Из-за контртеррористической операции (КТО), проводящейся на Буйнакском перевале власти Республики Дагестан были вынуждены перекрыть автодорогу «Махачкала — Буйнакск — Леваши». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
— Временно перекрыто движение по дороге из Махачкалы в сторону Буйнакска и села Леваши на отрезке Буйнакский перевал. Причина временной приостановки — контртеррористическая операция. Объезд осуществляется по автомобильной дороге через посёлок Талги, — говорится в сообщении министерства.
Напомним, что режим КТО был введён на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана 27 сентября. Силовики обладают сведениями, что на этой территории могут скрываться боевики. По информации Национального антитеррористического комитета, 28 сентября одного представителя бандформирований уже обезвредили.
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