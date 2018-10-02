2018-10-02T16:32:00+03:00
Общество

В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных

Родные и близкие встретили их в селе Троицкое
Евгения СОКОРЕВА
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Из Сирии в Ингушетию вернулись больше 300 военных полицейских 19-й отдельной мотострелковой бригады. Торжественный прием прошел в селе Троицком. Мужей и отцов там горячо встретили родные.

Как было отмечено на мероприятии, члены состава и техника батальона неоднократно попадали под обстрел террористов, но военные из Ингушетии с успехом и без потерь выполнили все поставленные задачи. На малую родину батальон вернулся в полном составе. Личному составу обещают вручить государственные и ведомственные награды.

Напомним, это третий вылет полицейских Ингушетии в Сирию. На месте ведения боевых действий они выполняют миротворческую функцию - работают с населением, перевозят, распределяют и охраняют гуманитарные грузы.

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