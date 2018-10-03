В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-03T08:43:47+03:00

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Свыше тонны яблок из Польши было изъято и уничтожено на мусорном полигоне сотрудниками Управления Россельхознадзора, сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе регионального ведомства.

На Южном посту при въезде в Махачкалу был остановлен для досмотра грузовой фургон. В ходе осмотра в нем обнаружены были обнаружены картонные коробки с яблоками.

Предприниматель приобрел яблоки у неизвестного лица на продовольственном рынке Кизляра. Необходимые фитосанитарные документы на реализуемую продукцию у бизнесмена отсутствовали. Поэтому весь товар был раздавлен бульдозерами.