2018-10-03T08:43:47+03:00
Происшествия

В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свыше тонны яблок из Польши было изъято и уничтожено на мусорном полигоне сотрудниками Управления Россельхознадзора, сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе регионального ведомства.

На Южном посту при въезде в Махачкалу был остановлен для досмотра грузовой фургон. В ходе осмотра в нем обнаружены были обнаружены картонные коробки с яблоками.

Предприниматель приобрел яблоки у неизвестного лица на продовольственном рынке Кизляра. Необходимые фитосанитарные документы на реализуемую продукцию у бизнесмена отсутствовали. Поэтому весь товар был раздавлен бульдозерами.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ