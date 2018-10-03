В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-03T13:06:44+03:00

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Автомобильная авария, в которой получили травмы три человека, произошла утром 2 октября на дороге в окрестностях Пятигорска.

Девушка-водитель, управляя легковушкой, пошла на обгон, не убедившись должным образом в безопасности манёвра. В результате «Калина» врезалась во встречный автомобиль Lada Granta.

Травмы получила предполагаемая виновница ДТП – 27-летняя жительница станицы Зольская, а также пострадали водитель и пассажир «Гранты».

При проверке по базам данных пятигорские автоинспекторы установили, что в этом году ставропольчанка неоднократно была наказана за превышение скорости. При госпитализации у девушки медики взяли кровь на содержание алкголя. По факту ДТП идёт проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.