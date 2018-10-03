В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-03T10:54:23+03:00

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В городе Лермонтов Ставропольского края из-за проблем с подачей тепла и горячей воды ввели режим ЧС. Коммунальный кризис не могут решить из-за многомиллионных долгов "Южной энергетической компании", которая отвечает за поставку энергоресурсов потребителям.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации Лермонтова, за газ компания задолжала 318 млн рублей, а за электричество - 13,8 миллионов. Из-за этого замерзнуть могут не только жители многоэтажек, но и пациенты в больнице, дети в школах и посетители других социально значимых объектов.

Чтобы город успел решить все проблемы до начала холодов, прокуратура ведет проверку - ее результаты будут переданы губернатору Ставропольского края.

Напомним, ранее ставропольский суд запретил ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отрезать от сети ЗАО "Южная энергетическая компания". Тем не менее бесконечно поставлять ресурс за бесплатно компания не может.

Кстати, из-за нерешенного коммунального вопроса 17 сентября подал в отставку мэр Лермонтова Евгений Нуйкин. Сейчас обязанности и.о. главы города исполняет Станислав Полулях.