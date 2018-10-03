В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-03T12:51:12+03:00

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В Махачкале бесследно исчезли 9 миллионов рублей, направленные на благоустройство одной из городских улиц. Нарушение, в ходе проверки документации управления ЖКХ столицы, выявили сотрудники прокуратуры.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты проверяли соблюдение требований бюджетного законодательства и наткнулись на нестыковку. В 2017 году на реконструкцию улицы Изумрудная были выделены 9 миллионов, которые перевели на счёт подрядчика — фирмы «Кавсантехмонтаж». Однако фактически работы не были выполнены.

Собранные в результате проверки материалы были переданы в следственные органы. Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».