На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-03T14:36:39+03:00

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В Ставропольском краевом суде вынесли приговор в отношении безработного Ф.А. Абдурахимзода за продажу наркотиков. Незаконной деятельностью он зарабатывал на жизнь с августа 2017 года. С ним работал еще один человек - его уголовное дело рассматривают отдельно.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" преступник получал наркотическое вещество от подельника и прятал его до передачи заказчику в ореховой скорлупе. Чтобы не попасться полиции, мужчина не общался с соседями, менял дом раз в сутки и каждые 4 часа докладывал через смс, что его не задержали.

- Приговором Ленинского районного суда Ставрополя Абдурахимзода признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в суде.