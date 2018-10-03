2018-10-03T15:19:30+03:00
Происшествия

Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей

Два ближайших месяца женщина проведёт в СИЗО
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Будённовский городской суд арестовал местную жительницу, пытавшуюся найти киллера для своих соседей, сверливших её стену. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Краевого суда.

— Постановлением Будённовского городского суда от 1 октября 2018 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении вахтера медицинского колледжа, обвиняемой в попытке организации заказного убийства соседей.

Напомним, что женщина на протяжении 26 лет вела войну с соседями. Часть стены её дома находилась на их участке и, с её слов, живущая рядом семья «пыталась её выжить». Неспокойные соседи стучали по ней топором, молотком, а в сентябре этого года начали сверлить злосчастный камень.

Женщина не выдержала и решила расправиться с недоброжелателями. Ей даже удалось найти киллера. Но, по счастью, им оказался сотрудник полиции, работавший под прикрытием. Он инсценировал убийство, показал фотографии с «места преступления», после чего женщина отдала обещанные 100 тысяч рублей. Сразу после этого её задержали правоохранители.

Все перипетии этой удивительной истории можно найти по ссылке.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье идут первые осенние заморозки
В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза
На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой
В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство
МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана
В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС
В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими
В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены