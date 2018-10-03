Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-03T15:19:30+03:00

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Будённовский городской суд арестовал местную жительницу, пытавшуюся найти киллера для своих соседей, сверливших её стену. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе Краевого суда.

— Постановлением Будённовского городского суда от 1 октября 2018 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении вахтера медицинского колледжа, обвиняемой в попытке организации заказного убийства соседей.

Напомним, что женщина на протяжении 26 лет вела войну с соседями. Часть стены её дома находилась на их участке и, с её слов, живущая рядом семья «пыталась её выжить». Неспокойные соседи стучали по ней топором, молотком, а в сентябре этого года начали сверлить злосчастный камень.

Женщина не выдержала и решила расправиться с недоброжелателями. Ей даже удалось найти киллера. Но, по счастью, им оказался сотрудник полиции, работавший под прикрытием. Он инсценировал убийство, показал фотографии с «места преступления», после чего женщина отдала обещанные 100 тысяч рублей. Сразу после этого её задержали правоохранители.

Все перипетии этой удивительной истории можно найти по ссылке.