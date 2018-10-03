В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-03T16:19:58+03:00

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В Беслане произошла вопиющая кража. Молодой человек украл у бывшей возлюбленной деньги из протеза, пока она спала. Об инциденте «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

Как сообщили правоохранители, девушка собирала средства на покупку жилья. Хранила деньги она в достаточно необычном месте — протезе, который заменял ей ногу. Это знал и бывший сожитель пострадавшей.

— По словам девушки, злоумышленник знал, что перед сном она снимает протез. Он дождался, пока девушка заснула, после чего украл 70 тысяч рублей из протеза и сбежал в Грузию, — говорится в сообщении.

Однако вор проявил неосторожность и через несколько дней вернулся в республику. Его тут же задержали полицейские. В участке мужчина сознался в содеянном.

По факту вопиющей кражи возбуждено уголовное дело.