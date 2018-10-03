2018-10-03T16:42:46+03:00
Общество

На Ставрополье идут первые осенние заморозки

В ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 3 градусов
Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье в ближайшие дни придут первые осенние заморозки. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления МЧС, в ночные и утренние часы 6 и 7 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

Изменения погоды могут негативно повлиять на еще цветущие растения, поэтому в ведомстве рекомендуют утеплять деревья и насаждения нприусадебных участках.

Тем временем, как отмечают в краевом Гидрометцентре, заморозки в конце сентября - начале октября вполне типичны для Ставрополья.

- Они носят кратковременныый характер, днем по прежнему будет значительно теплее, - добавили в ведомстве.

Так, 6 октября температура воздуха днем прогреется до плюс 12 — плюс 18 градусов. 7 октября столбики термометра поднимутся до плюс 15 — плюс 20 градусов. А уже после выходных, начиная с 8 октября, на Ставрополье прогнозируется резкое повышение температуры вплоть на всю неделю.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РОСНАНО построит в Дагестане центр ядерной медицины
В Северной Осетии задержана женщина, обманувшая подругу на 80 тысяч
Обвинение просит 5 лет колонии для экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза
Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей
На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой
В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство
МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана
В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС
В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими
В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены