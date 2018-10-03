На Ставрополье идут первые осенние заморозки

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-03T16:42:46+03:00

В ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 3 градусов

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в ближайшие дни придут первые осенние заморозки. Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления МЧС, в ночные и утренние часы 6 и 7 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов.

Изменения погоды могут негативно повлиять на еще цветущие растения, поэтому в ведомстве рекомендуют утеплять деревья и насаждения нприусадебных участках.

Тем временем, как отмечают в краевом Гидрометцентре, заморозки в конце сентября - начале октября вполне типичны для Ставрополья.

- Они носят кратковременныый характер, днем по прежнему будет значительно теплее, - добавили в ведомстве.

Так, 6 октября температура воздуха днем прогреется до плюс 12 — плюс 18 градусов. 7 октября столбики термометра поднимутся до плюс 15 — плюс 20 градусов. А уже после выходных, начиная с 8 октября, на Ставрополье прогнозируется резкое повышение температуры вплоть на всю неделю.