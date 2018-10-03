В Северной Осетии задержана женщина, обманувшая подругу на 80 тысяч

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-03T18:06:23+03:00

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Жительница Северной Осетии рассказала полицейским, что стала жертвой соседки-мошенницы. Злоумышленница пообещала помочь своей подруге получить потребительский кредит.

Когда потерпевшая действительно стала владелицей наличных денег, соседка потребовала с нее 80 тысяч рублей за услугу и пообещала помочь в дальнейшем субсидировании.

- Через некоторое время потерпевшая стала получать неожиданные звонки из банка. Сотрудники финансовой организации говорили, что ежемесячные платежи она не вносит. Потерпевшая женщина поняла, что соседка просто обманула ее, - сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия.

Вскоре стражи порядка нашли и задержали 49-летнюю жительницу Владикавказа. Женщина призналась в мошенничестве и пояснила, что потратила полученные деньги. В отношении нарушительницы следователями было возбуждено уголовное дело.