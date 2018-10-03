РОСНАНО построит в Дагестане центр ядерной медицины

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-03T18:40:38+03:00

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Глава правительства Дагестана Артем Здунов обсудил с управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием ООО «УК «РОСНАНО» Дмитрием Криницким вопросы перспективных направлений сотрудничества РОСНАНО в республике. Как прозвучало, была затронута тема высокотехнологичной медицины. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства РД.

По словам Дмитрия Криницкого, целью приезда в республику стало инвестиционное сотрудничество в области кооперации портфельных компаний РОСНАНО с местными компаниями и потребителями.

- Сейчас мы активно создаем инвестиционные фонды с партнерами для поиска и инвестирования в высокотехнологичные проекты, сказал он. - Компания готова работать с Дагестаном в этом направлении.

Также он рассказал о планах строительства в Дагестане центра ядерной медицины, который будет включать в себя диагностику и лечение. Ранее в республике был открыт единственный на Юге России центр позитронно-эмиссионной томографии, и теперь партнеры готовы развивать и инвестировать в эту сеть.

По итогам встречи стороны договорились структурировать проект. Артем Здунов отметил, что эти вопросы перспективны.