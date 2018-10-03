2018-10-03T18:40:38+03:00
Общество

РОСНАНО построит в Дагестане центр ядерной медицины

Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава правительства Дагестана Артем Здунов обсудил с управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием ООО «УК «РОСНАНО» Дмитрием Криницким вопросы перспективных направлений сотрудничества РОСНАНО в республике. Как прозвучало, была затронута тема высокотехнологичной медицины. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства РД.

По словам Дмитрия Криницкого, целью приезда в республику стало инвестиционное сотрудничество в области кооперации портфельных компаний РОСНАНО с местными компаниями и потребителями.

- Сейчас мы активно создаем инвестиционные фонды с партнерами для поиска и инвестирования в высокотехнологичные проекты, сказал он. - Компания готова работать с Дагестаном в этом направлении.

Также он рассказал о планах строительства в Дагестане центра ядерной медицины, который будет включать в себя диагностику и лечение. Ранее в республике был открыт единственный на Юге России центр позитронно-эмиссионной томографии, и теперь партнеры готовы развивать и инвестировать в эту сеть.

По итогам встречи стороны договорились структурировать проект. Артем Здунов отметил, что эти вопросы перспективны.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северной Осетии задержана женщина, обманувшая подругу на 80 тысяч
Обвинение просит 5 лет колонии для экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева
На Ставрополье идут первые осенние заморозки
В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза
Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей
На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой
В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство
МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана
В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС
В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими
В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены