2018-10-03T19:52:58+03:00
Происшествия

В Ингушетии осудили экс-полицейского за самоубийство заключенного в изоляторе

Тот готовился повеситься, а охранник не предотвратил ЧП
Татьяна ГУЩИНА
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В Ингушетии вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, который допустил халатность во время несения службы. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры республики, охранник поста ИВС отдела МВД России по Назрани не обратил внимание на приготовления к суициду заключенного, содержащегося под стражей.

- 10 апреля 2018 года подозреваемый в незаконном обороте наркотиков совершил самоубийство, - добавили в ведомстве. - По данному эпизоду в отношении 49-летнего правоохранителя было заведено уголовное дело по статье халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Магасский районный суд приговорил экс-полицейского к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. При этом было учтено наличие на иждивении у него малолетних детей. Также суд лишил осужденного права занимать должности в правоохранительных органах ближайшие 3 года.

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