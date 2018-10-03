2018-10-03T20:22:51+03:00
Общество

Кисловодской горной обсерватории исполняется 70 лет

На сегодня это единственная станция в России, обеспечивающая все виды наблюдений за Солнцем
Татьяна ГУЩИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кисловодская обсерватория на горе Шатджатмаз в нынешнем октябре отпразднует 70 лет. Именно в этом месяце 1948 года она получила первые снимки на фотогелиографе. На сегодня обсерватория является филиалом Пулковской обсерватории, и это единственная горная станция в России, которая обеспечивает все виды наблюдений за Солнцем.

Создание горной обсерватории началось с деятельности астронома Мстислава Гневышева, который задействовал один из двух вывезенных из Германии Цейсовских коронографов. Нужную для исследований горную вершину нашли на Северном Кавказе.

Воплотить задумку в послевоенные годы было непросто, но все удалось благодаря самоотверженному труду сотрудников. Они сами устанавливали купол для телескопа, сами строили павильоны и лаборатории.

Постепенно горная станция обустраивалась и развивалась, приходили новые именитые ученые, в 1970 году было проведено электроснабжение и привезено множество новых астрономических приборов, среди которых - мощные отечественные радиотелескопы. Это сделало Кисловодскую горную обсерваторию одной из ведущих солнечных обсерваторий страны и мира.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии осудили экс-полицейского за самоубийство заключенного в изоляторе
РОСНАНО построит в Дагестане центр ядерной медицины
В Северной Осетии задержана женщина, обманувшая подругу на 80 тысяч
Обвинение просит 5 лет колонии для экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева
На Ставрополье идут первые осенние заморозки
В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза
Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей
На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой
В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство
МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана
В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС
В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими
В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены