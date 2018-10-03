Кисловодской горной обсерватории исполняется 70 лет

СЕГОДНЯ 20:22 2018-10-03T20:22:51+03:00

На сегодня это единственная станция в России, обеспечивающая все виды наблюдений за Солнцем

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Кисловодская обсерватория на горе Шатджатмаз в нынешнем октябре отпразднует 70 лет. Именно в этом месяце 1948 года она получила первые снимки на фотогелиографе. На сегодня обсерватория является филиалом Пулковской обсерватории, и это единственная горная станция в России, которая обеспечивает все виды наблюдений за Солнцем.

Создание горной обсерватории началось с деятельности астронома Мстислава Гневышева, который задействовал один из двух вывезенных из Германии Цейсовских коронографов. Нужную для исследований горную вершину нашли на Северном Кавказе.

Воплотить задумку в послевоенные годы было непросто, но все удалось благодаря самоотверженному труду сотрудников. Они сами устанавливали купол для телескопа, сами строили павильоны и лаборатории.

Постепенно горная станция обустраивалась и развивалась, приходили новые именитые ученые, в 1970 году было проведено электроснабжение и привезено множество новых астрономических приборов, среди которых - мощные отечественные радиотелескопы. Это сделало Кисловодскую горную обсерваторию одной из ведущих солнечных обсерваторий страны и мира.