2018-10-04T09:24:18+03:00
Происшествия

В Дагестане спецслужбы задержали хозяина крупнейшего завода на Юге России

Гендиректор Каспийского завода листового стекла и его зам подозреваются в мошенничестве
Евгения СОКОРЕВА
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Гендиректор Игорь КремерГендиректор Игорь Кремер
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По сообщению источника в силовых структурах Дагестана, спецслужбы республики задержали генерального директора АО "Каспийский завод листового стекла" и его зама. Против них начато расследование по подозрению в мошенничестве.

- Были задержаны гендиректор Игорь Кремер и его зам Анвар Фахрутдинов, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

В их домах уже прошли обыски. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Отметим, Каспийский завод работает с 2013 года. Его признают крупнейшим предприятием Юга России по производству полированного листового стекла. Из Дагестана продукция поставляется не только на российский рынок, но и за рубеж - до 30% бесцветного стекла отгружается в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину и Турцию.

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