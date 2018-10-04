В Черкесске судят парня за "троллинг" в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-04T07:17:49+03:00

С сентября 2017 года он под разными публикациями унижал пользователей

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В Карачаево-Черкесии на 25-летнего местного жителя завели уголовное дело за "троллинг" в соцсетях. С сентября 2017-го по февраль этого года под публикациями он оставлял оскорбительные комментарии.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, парень унижал людей по религиозному и национальному признаку.

- После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

"Троллю" грозит штраф от 300 тыс рулей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.