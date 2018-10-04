В зверском убийстве полицейского из КБР подозревается участник потасовки в Кенделен - фото

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-04T08:00:59+03:00

Тело участкового с десятком ножевых и огнестрельных ран нашли вчера

Изменить размер текста: A A

После вчерашней жестокой расправы над участковым полиции Кабардино-Балкарии Жановым М.М. следствие назвало имя вероятного убийцы. После оперативного расследования сотрудники установили, что преступление мог совершить 26-летний Рустем А. из села Атажукино Баксанского района - участник недавних беспорядков в селе Кенделен.

По данным следственного комитета, подозреваемый ростом 175-180 см, крепкого телосложения с короткими волосами темного цвета, родинкой под глазом и, возможно, с бородой. Сейчас его разыскивают.

Отмечается, что после зверского убийства преступник мог забрать у полицейского табельный пистолет.

Так же стало известно, что у участкового Жанова остались жена и трое детей.

Напомним, тело полицейского нашли в пойме реки Баксан возле села Атажукино накануне около 5 часов вечера. На нем обнаружили десяток ножевых и огнестрельных ран.