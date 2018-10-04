2018-10-04T08:00:59+03:00
Происшествия

В зверском убийстве полицейского из КБР подозревается участник потасовки в Кенделен - фото

Тело участкового с десятком ножевых и огнестрельных ран нашли вчера
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Предполагаемый убийцаПредполагаемый убийца
Изменить размер текста:

После вчерашней жестокой расправы над участковым полиции Кабардино-Балкарии Жановым М.М. следствие назвало имя вероятного убийцы. После оперативного расследования сотрудники установили, что преступление мог совершить 26-летний Рустем А. из села Атажукино Баксанского района - участник недавних беспорядков в селе Кенделен.

По данным следственного комитета, подозреваемый ростом 175-180 см, крепкого телосложения с короткими волосами темного цвета, родинкой под глазом и, возможно, с бородой. Сейчас его разыскивают.

Отмечается, что после зверского убийства преступник мог забрать у полицейского табельный пистолет.

Так же стало известно, что у участкового Жанова остались жена и трое детей.

Напомним, тело полицейского нашли в пойме реки Баксан возле села Атажукино накануне около 5 часов вечера. На нем обнаружили десяток ножевых и огнестрельных ран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТ в Ингушетии пострадали отец и трое детей
В Ставрополе за хамство наказали пятерых водителей маршруток
В Черкесске судят парня за "троллинг" в соцсетях
В Дагестане спецслужбы задержали хозяина крупнейшего завода на Юге России
В Кабардино-Балкарии нашли тело зверски убитого полицейского
Кисловодской горной обсерватории исполняется 70 лет
В Ингушетии осудили экс-полицейского за самоубийство заключенного в изоляторе
РОСНАНО построит в Дагестане центр ядерной медицины
В Северной Осетии задержана женщина, обманувшая подругу на 80 тысяч
Обвинение просит 5 лет колонии для экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева
На Ставрополье идут первые осенние заморозки
В Беслане бывший возлюбленный украл у девушки деньги из протеза
Суд арестовал жительницу Будённовска, «заказавшую» шумных соседей
На Ставрополье мужчине дали 10 лет за орехи с наркотической начинкой
В Махачкале «распилили» 9 миллионов, направленные на благоустройство
МЧС установило причину взрыва в школе Дагестана
В ставропольском Лермонтове из-за коммунального кризиса ввели режим ЧС
В Пятигорске девушка-водитель устроила ДТП с 3 пострадавшими
В Дагестане бульдозерами раздавили тонну санкционных яблок
В КБР девушка ради хайпа выжала себе в глаза лимон
Пятигорск на грани коммунальной катастрофы
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены