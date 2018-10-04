В Ставрополе за хамство наказали пятерых водителей маршруток

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-04T10:29:56+03:00

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В нынешнем сентябре в транспортную комиссию городской администрации поступило пять обращений от граждан по поводу некорректного поведения водителей общественного транспорта. Сообщалось, что они хамят пассажирам.

- Жалобы поступили на работников маршрутов №3,12,29,44,46, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской админитрации. - Они получили строгие выговоры.

Помимо этого специалисты администрации Ставрополя проверили с какой периодичностью в краеом центре ходит общественный транспорт. Жители пожаловались, что долго ждут несколько маршруток -это №20, 39,15А,59.

Факты подтвердились и теперь предпринимателям, работающим на этих направлениях, необходимо в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию. Общественный транспорт должен будет впредь ходить без перебоев.