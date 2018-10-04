2018-10-04T12:16:40+03:00
Происшествия

В ДТП в Ингушетии пострадали отец и трое детей

Михаил ЮЖНЫЙ
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В городе Сунжа (Ингушетия) накануне вечером столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть пострадавшие. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Автомобильная авария произошла примерно в 18:15 на федеральной автодороге "Кавказ". В результате столкновения "ВАЗ 21112" и "ЗИЛ 131" тяжелые травмы получили четыре человека. Все пострадавшие из одной семьи - отец и трое детей.

В связи с тяжелым состоянием двое детей были перевезены из реанимационного отделения Сунженской больницы в республиканскую детскую больницу Назрани. Состояние отца и еще одного ребенка оценивается как тяжелое.

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