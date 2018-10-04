В Каспийске возросло число отравившихся школьников

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-04T13:03:29+03:00

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В столице Дагестана возросло число отравившихся в школьной столовой детей . Сегодня в больнице лежит уже 31 ребенок. Теперь больше тридцати медицинских бригад прочесывают подворья Каспийска в поисках больных ОКИ школьников.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском минздраве, уже обследовано больше тысячи детей.

Напомним, массовое отравление произошло в минувшую субботу. К понедельнику в Центральной районной больнице Каспийска лечились от ОКИ 23 третьеклассника. По оценке республиканского роспотребнадзора все отравились после обеда в столовой местной школы №1.