В Пятигорске завершилось расследование убийства на почве кровной мести

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-04T14:44:48+03:00

В прошлом году парень в отместку зарезал возможного обидчика семьи

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В Ставропольском крае завершилось расследование убийства на почве кровной мести в Пятигорске. В мае 2017 года 25-летний местный житель нашел якобы одного из членов банды, напавшего на его семью в 2008-м. Разговор с обидчиком не сложился и в состоянии аффекта парень зарезал 36-летнего мужчину.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе региональных следственных органов, потерпевший оскорбил юношу, и тот нанес ему 16 ножевых ударов.

Действительно ли убитый был бандитом и напал на родных жителя Пятигорска не известно.

Дело по статье "убийство, совершенное в состоянии аффекта" в скором времени рассмотрит суд. Сейчас его изучает прокуратура.