2018-10-04T14:55:39+03:00
Происшествия

Стало известно, кто убил полицейского в КБР

Установлены личности ликвидированных преступников
Евгения СОКОРЕВА
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После спецоперации по задержанию убийц участкового в селе Атажукино установлены личности ликвидированных злоумышленников.

Ими оказались местные жители: 26-летний Рустам Битоков и 21-летний Рамазан Молов.

Напомним, операция по задержанию преступников проходила сегодня утром. На предложение правоохранителей сложить оружие подозреваемые в жестокой расправе над участковым МВД КБР отказались и встретили силовиков выстрелами. В итоге оба были убиты на месте.

Тело участкового нашли вчера вечером с множественными ножевыми ранениями и следами двух выстрелов в области головы.

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