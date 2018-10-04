Стало известно, кто убил полицейского в КБР
Установлены личности ликвидированных преступников
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После спецоперации по задержанию убийц участкового в селе Атажукино установлены личности ликвидированных злоумышленников.
Ими оказались местные жители: 26-летний Рустам Битоков и 21-летний Рамазан Молов.
Напомним, операция по задержанию преступников проходила сегодня утром. На предложение правоохранителей сложить оружие подозреваемые в жестокой расправе над участковым МВД КБР отказались и встретили силовиков выстрелами. В итоге оба были убиты на месте.
Тело участкового нашли вчера вечером с множественными ножевыми ранениями и следами двух выстрелов в области головы.