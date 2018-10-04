В Махачкале почти 40 тыс человек остались без света

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-04T15:10:53+03:00

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В столице Дагестана из-за аварийного отключения остались без света 36 тысяч человек. ЧП произошло после возгорания на закрытом распределительном устройстве мощностью 6 кВт.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по РД, на месте аварии работают бригады "Дагэнерго".

- К ликвидации последствий происшествия было привлечено 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан 8 человек и 2 единицы техники, - добавили в ведомстве.

В настоящее время специалисты уже разрешили проблему и свет вернулся в дома жителей Махачкалы.