МВД: В Ингушетии на митинг вышли 2 тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-04T16:22:17+03:00

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На площади Согласия в столице Ингушетии 2 тысячи жителей города организовали несанкционированный митинг. Причина массовых протестов — соглашение об обмене территориями между Ингушетией и Чечнёй. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД республики.

— Граждане собрались с целью высказать своё отношение к отдельным решениям правительства Республики Ингушетия. Для обеспечения правопорядка при проведении стихийной акции на площадь прибыли отряды полиции, а также представители других правоохранительных ведомств региона.

В полиции сообщили, что митинг прошёл не без происшествий. А какой-то момент появился риск дестабилизации обстановки из-за того, что некоторые участники акции нарушили общественный порядок.

— Во время проведения мероприятия отдельные его участники предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для её пресечения сотрудниками правоохранительных органов было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. Пострадавших нет. Ситуация на площади находится под контролем органов правопорядка. — заверили в управлении МВД.

Акция протеста продолжается. Активисты доставили на площадь лавочки и скамейки, чтобы на них смогли отдохнуть пожилые участники митинга.

Напомним, соглашение о взаимной передачи территорий между Чечнёй и Ингушетией было подписано 26 сентября главами республик. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров уступили друг другу ровно по 1890 гектаров земли.