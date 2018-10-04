Кадыров сообщил о ратификации соглашения между Чечнёй и Ингушетией

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-04T17:01:12+03:00

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Рамзан Кадыров сообщил о ратификации соглашения, устанавливающего новые границы между Ингушетией и Чечнёй. Парламент республики окончательно принял законопроект в трёх чтениях.

— Вопрос установления административной границы имеет историческое значение для наших братских народов и регионов. Соглашение станет новым серьёзным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа, — написал Кадыров в своём Telegram. — Я со всей ответственностью заявляю, что линия размежевания проведена между республиками, а не чеченским и ингушским народами.

Рамзан Кадыров уверен, что жители Чечни и Ингушетии должны стремиться к общему развитию и процветанию.

— «Один народ — две республики!». Об этом лозунге должны помнить все истинные вайнахи. Убеждён, что ничто и никогда не сможет разделить чеченский и ингушский народы. Я благодарен главе Республики Ингушетия, и нашему дорогому брату Юнус-Беку Евкурову, а также парламенту РИ за политическую мудрость и волю, проявленные при подготовке и подписании соглашения, — резюмировал Кадыров.