2018-10-04T18:17:45+03:00
Происшествия

На Ставрополье в жилом доме поймали гадюку

Михаил ЮЖНЫЙ
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Неприятная ситуация произошла вечером 3 сентября в селе Кочубеевском. Змея нашла тёплое местечко в подвале одного из домов, где расположена котельная.

Заметив змею в подвале, житель края не рискнул самостоятельно прогнать её. Ставрополец позвал на помощь соседа, но совместные попытки тоже не увенчались успехом.

Тогда мужчины срочно по телефону вызвали сотрудников экстренных служб. Её отловом занялись специалисты ПАСС СК. Вооружившись удавкой, они оперативно поймали змею.

Оказалось, что спокойствие жильцов населенного пункта нарушила 30-сантиметровая гадюка. Её поместили в специальный мешок и вывезли на волю, подальше от людей.

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