2018-10-05T10:04:01+03:00
Общество

Юнус-Бек Евкуров подписал закон о границе с Чечней

И заявил, что без такого документа "могло быть хуже"
Михаил ЮЖНЫЙ
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным ведомства, в соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

- Действие глав Чечни и Ингушетии поможет избежать кризисов в будущем. Ни одного сантиметра или метра земли друг другу мы не передавали, не отдавали, не уступали. Мы пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах, - заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. - Прежде чем принимать это решение, учитывалась 26-лентняя история республики, и что отсутствие границы приводило только к постоянной эскалации. Мы посмотрели вперед, что может быть дальше без определения границ, понимая, что дальше может быть еще хуже.

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