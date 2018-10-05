2018-10-05T12:24:56+03:00
Происшествия

Ставрополец вместе с приятелями выпил 150 литров чужого вина

И попал под статью
Михаил ЮЖНЫЙ
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В отдел полиции Новоалександровского округа Ставропольского края на днях обратился 82-летний местный житель.

Он сообщил, что после отъезда своего квартиросъемщика не в подвале 150 литров вина, других крепких напитков и строительных инструментов. Правоохранители быстро разыскали предполагаемого похитителя чужого имущества. Жителя посёлка Темижбекский доставили в отдел. Он дал признательные показания.

Ставрополец пояснил, что точно знал, где дедушка хранит свои запасы алкоголя. Он даже помогал ему самолично ставить тяжелые банки в подвал. В доме пенсионера 42-летний мужчина прожил три месяца. За это время квартиросъемщик вместе с друзьями успел употребить все запасы из небольшого погребка.

Инструменты перед отъездом местный житель прихватил исключительно для личного пользования. Теперь ему предстоит перед судом ответить за совершение кражи.

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