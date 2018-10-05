На Ставрополье сожгли 128 кг санкционного сыра из Нидерландов и Германии

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-05T13:41:33+03:00

Изъяли товар на границе с Кабардино-Балкарией

Изменить размер текста: A A

После проверки на контрольно-пропускном пункте "Тамбукан" на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии таможенники изъяли 128 кг санкционного сыра.

- Внутри автомобиля MAN обнаружено 3 коробки сыра Landana Maasdam и 4 коробки сыра Frico из Нидерландов, а также 14 головок сыра DORBLU, страной происхождения которого является Германия, - рассказали "КП" в пресс-службе Минераловодской таможни.

Всю продукцию конфисковали и уничтожили на мусоросжигательном заводе Пятигорска.

Отмечается, что с начала года после рейдов по рынкам и ярмаркам уничтожили больше 5 тонн фруктов, овощей и прочего.