Проект МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» отмечен наградой Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2018»

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-05T14:58:10+03:00

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Экспертный совет Четвертого Всероссийского конкурса PR проектов «МедиаТЭК» дал высокую оценку творческому проекту «Корпоративный музей «Энергия времени», заявленного филиалом МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» в номинации «Популяризация профессий ТЭК».

Специальный приз вручили директору филиала «Ставропольэнерго» Игорю Демчаку на торжественной церемонии награждения победителей, которая прошла на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве. Ставропольский проект был отмечен за волонтерство в создании корпоративного музея и неравнодушное отношение сотрудников к своей профессии и историческому наследию компании.

При реализации проекта, включавшего возрождение корпоративного музея «Ставропольэнерго», была создана тематическая площадка для организации и проведения PR-акций, объединенных идеей популяризации рабочих профессий энергетической отрасли. В PR-мероприятия было вовлечено более 1200 участников разных возрастных категорий, профессиональных интересов, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, студентов вузов, ссузов, представителей компаний-партнеров, ветеранов отрасли.

- Мы обязаны помнить своих наставников, людей, чьими силами создавалась и развивалась энергосистема края, - убежден директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - А для молодого поколения наш музей - огромный багаж знаний, ведь история зарождения и развития энергосистемы для кого-то из них может стать первым шагом на пути в большую энергетику.

Также в этот день на площадке Российской энергетической недели генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и главный советник ПАО «Россети» Лариса Романовская вручили сотрудникам PR-служб дочерних обществ корпоративные награды за вклад в развитие электросетевого комплекса. Благодарность «за внесение значительного вклада в популяризацию профессии энергетика и освещение развития электросетевого комплекса» получила начальник Департамента по взаимодействию со СМИ ПАО «МРСК Северного Кавказа» Алла Влазнева.

Наша справка

На федеральный тур «МедиаТЭК-2018» поступило около 400 работ из 50 регионов страны. Всего в конкурсе было предусмотрено 29 номинаций и 6 категорий участников: федеральные СМИ, пресс-службы федеральных компаний ТЭК, пресс-службы региональных органов власти, пресс-службы региональных компаний ТЭК, региональные печатные СМИ (включая интернет-СМИ и информационные агентства), региональные телевизионные СМИ.