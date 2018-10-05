Ставрополец запер свою девушку в гараже, чтобы избить за нее друга

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-05T16:03:03+03:00

С переломом ключицы одного из участников драки забрали в больницу

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В Ставропольском крае парень устроил драку с другом из-за девушки. Все произошло в одном из гаражных кооперативов Железноводска с участием виновницы конфликта. Чтобы парням никто не помешал разобраться по-мужски, включая ту самую девушку, ее заперли в одном из гаражей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД России по СК, разговор между конкурентами не сложился сразу и один из участников в итоге угодил в больницу с переломом ключицы .

- После короткой словесной перепалки 33-летний житель Предгорного района сломал оппоненту ключицу ударом колена, а затем скрылся с места происшествия, - добавили в ведомстве. - Потерпевший сам набрал номер дежурной части и вызвал сотрудников полиции. Участковыми уполномоченными полиции злоумышленник задержан и доставлен в городской отдел полиции, где дал признательные показания.

Заведено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".