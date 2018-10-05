2019-й объявили перекрестным годом Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-05T16:31:07+03:00

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Сегодня делегация Карачаево-Черкесии во главе с Рашидом Темрезовым посетила Кабардино-Балкарскую Республикус официальным визитом. В состав делегации вошли председатель Народного собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и председатель правительства КЧР Аслан Озов.

В рамках визита Рашид Темрезов и врио главы КБР Казбек Коков подписали указы об объявлении 2019 года Годом Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии и Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии.

- Абсолютно уверен, наше соглашение станет новым мощным импульсом в расширении экономического, социального и культурного сотрудничества между нашими регионами. А главное, станут еще крепче отношения между нашими народами, которые исторически очень тесно связаны между собой. Особенно важно, чтобы взаимодействовали наши общественные молодежные организации. От того, какое внимание мы будем уделять нашей молодежи сегодня, зависит и наше дальнейшее сотрудничество, и будущее наших республик, - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

По его словам, перекрестный год культуры двух братских республик еще больше объединит народы регионов, откроет новые возможности для сотрудничества, укрепит стремление сохранить традиции, обычаи и культуру республик как неотъемлемой части России.

Рашид Темрезов также поздравил Казбека Кокова с решением президента России Владимира Путина, оказавшего ему высокое доверие возглавить Кабардино-Балкарию.

Казбек Коков, в свою очередь, выразил уверенность, что традиции добрососедства и сотрудничества между двумя северокавказскими регионами будут продолжены и получат новый импульс.

- Пакт, который мы сегодня заключили, усилит и даст импульс к развитию добрососедских, братских отношений и преумножит дружбу наших народов. Я придаю особое значение данному документу, так как именно в сфере культуры у нас очень много общего. Народы нашей республики очень многое связывает: это языки, традиции, обычаи, - то, что сегодня является сегодня основой укрепления дружбы между нашими народами. Мы с Рашидом Бориспиевичем решили усилить работу в данном направлении и максимально сделать так, чтобы взаимообмен в области культуры послужил укреплению дружбы между нашими народами, что считаем жизненно важным в наше время, - сказал журналистам Казбек Коков.