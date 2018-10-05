Полсотни ессентукских семей до конца года улучшат свои жилищные условия

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-05T16:50:27+03:00

В Ессентуках в рамках программы в 2018 году уже выплачено свыше 30 миллионов рублей.

В Ессентуках в рамках программы в 2018 году уже выплачено свыше 30 миллионов рублей

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Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» с 2010 года финансово помогает молодым семьям. Целевые денежные субсидии выдаются на покупку или строительство собственного жилья. Желающим получить такую помощь от государства с каждым годом становится только больше.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ессентуков, в городе-курорте целевая программа работает так же эффективно, как и в крае в целом. С начала 2018 года сертификаты уже дошли до 41 ессентукской семьи. Еще 14 очередников получат госпомощь до конца года и смогут отметить долгожданное новоселье.

- В Ессентуках в рамках программы в 2018 году уже выплачено свыше 30 миллионов рублей, - отметил начальник жилищного отдела администрации Артем Ушаков. - Эти деньги наши молодые семьи использовали по прямому назначению. Размер субсидии варьируется от 350 тысяч до почти 2 миллионов рублей

Главные требования к участникам программы - это возраст до 35 лет, официальное трудоустройство, подтвержденный факт необходимости улучшения жилищных условий. Программа «Молодая семья» продолжится и в следующем году.