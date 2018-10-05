2018-10-05T18:15:15+03:00
Происшествия

В Дагестане задержан вооруженный фальшивомонетчик

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали местного жителя с оборудованием для изготовления фальшивых денег и оружием.

- Мужчину задержали сегодня. У него изъято 10 млн рублей фальшивых денег, а также гранатомет, граната, карабин и множество патронов, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

Также, по данным источника, в доме задержанного обнаружено и изъято оборудование для изготовления пятитысячных купюр.

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